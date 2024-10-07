Apple раскрыла весь потенциал камер iPhone 16 Pro в новом ролике

В преддверии скорого начала праздничного сезона компания Apple выпустила новый рекламный ролик. Он посвящён главной функции iPhone 16 Pro — съёмке видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду с Dolby Vision.
Эта фича является эксклюзивной для смартфонов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. В минутном ролике нам показали несколько замедленных кадров, включая штормовой ветер, астронавта, парящего в космосе, стрелу, летящую в воздухе и многое другое. Ролик заканчивается слоганом «Голливуд в вашем кармане».
Возможность снимать кинематографическое замедленное видео в формате 4K/120 fps — одна из основных новых функций, которая отличает модели iPhone 16 Pro от стандартных моделей iPhone 16. Однако на всех остальных моделях iPhone с iOS 18 можно замедлять любые видео, снятые в 50 и более к/с. Об этом подробнее мы писали тут.
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