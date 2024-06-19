Apple расширила возможности съёмки пространственных видео на iPhone 15 Pro

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С выходом iOS 18 этой осенью смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также устройства серии iPhone 16 смогут записывать пространственное видео в сторонних приложениях. Изначально функция появилась в iOS 17.2, но пока она работает только в нативном приложении «Камера».В рамках одной из сессий WWDC 2024 представители Apple выпустили специальный API, который позволяет разработчикам внедрять запись пространственных видео в любые приложения.Отснятые пространственные видео можно смотреть на гарнитуре Apple Vision Pro или других VR-устройствах. Напомним, что в этом году многие крупные производители фото и видео техники также представили камеры с возможностью съёмки Spatial Video, например, Canon выпустила двойной объектив, а Blackmagic — полноценный девайс с двумя сенсорами.Ожидается, что общедоступная сборка iOS 18 выйдет в сентябре.