Apple расширила возможности съёмки пространственных видео на iPhone 15 Pro

Фархад
iPhone

С выходом iOS 18 этой осенью смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также устройства серии iPhone 16 смогут записывать пространственное видео в сторонних приложениях. Изначально функция появилась в iOS 17.2, но пока она работает только в нативном приложении «Камера».

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В рамках одной из сессий WWDC 2024 представители Apple выпустили специальный API, который позволяет разработчикам внедрять запись пространственных видео в любые приложения.

Отснятые пространственные видео можно смотреть на гарнитуре Apple Vision Pro или других VR-устройствах. Напомним, что в этом году многие крупные производители фото и видео техники также представили камеры с возможностью съёмки Spatial Video, например, Canon выпустила двойной объектив, а Blackmagic — полноценный девайс с двумя сенсорами.

Ожидается, что общедоступная сборка iOS 18 выйдет в сентябре.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+6
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Если слушать Apple с каждым днём новый плюс в копилку пятнадцатой серии, а все остальные не удел..! но с выходом шестнадцатой серии, 15-я серия тоже будет не удел странная закономерность или глупость..
Вчера в 20:14
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+927
Paspartu unfailingsky
Всё верно. Ведь это по сути 14 про
час назад в 22:22
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