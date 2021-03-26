App Store

Власти Австралии расследуют возможные злоупотребления компании Apple своим монопольным положением на рынке приложений для iOS и iPadOS. С жалобой на нарушения обратилась австралийская комиссия по защите прав потребителей.

В ответе на жалобу комиссии компания Apple постаралась опровергнуть утверждения о монополии, а для этого рассказала довольно интересную вещь. По словам юристов Apple, разработчики приложений могут обходить любые ограничения, предусмотренные в App Store — это возможно с помощью решения PWA (progressive web app), которое позволяет создавать приложения на основе веб-технологий.

В ответе говорится, что Apple никак не контролирует и не ограничивает на устройствах с iOS и iPadOS использование сайтов, а пользователи могут потреблять на сайтах любой контент на условиях владельцев веб-ресурсов, а не Apple. Правила, установленные для приложений в App Store, очевидным образом не распространяются на PWA-приложения, работающие в браузере. При этом PWA-приложения по своим возможностям могут не отличаться от обычных приложений, скачанных из App Store и установленных на устройство пользователя.

Apple также указывает в своём ответе, что App Store — не единственный магазин приложений для мобильных устройств, он напрямую конкурирует Google Play, Galaxy Store, Amazon App Store и десятками других магазинов. Наличие столь высококонкурентного рынка ограничивает возможности Apple в установлении монопольных условий, поскольку у разработчиков есть выбор — они могут перестать размещать свои приложения в App Store и вести дистрибуцию на тех площадках, которые считают более выгодными для себя.



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