Apple рассказала, как починить динамик Apple Watch







Компания Apple опубликовала новый Компания Apple опубликовала новый документ поддержки , в котором приведены инструкции по устранению неполадок в работе микрофона или динамика на Apple Watch. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Apple заявляет, что эти шаги можно также выполнить, если звук динамика Apple Watch трещит, искажается, звучит приглушено или прерывисто.Для начала компания рекомендует обновить часы Apple Watch до последней версии watchOS, перезапустит их, разорвать пару и повторно подключить к iPhone, а также отключить режимы «Без звука» или «Не беспокоить». Разумеется, нужно убедиться, что в часы не попала вода или просушить их. Также в документе приводится пример очистки микрофона и динамика Apple Watch с помощью салфетки из микрофибры.Интересно, что Apple опубликовала документ поддержки всего через несколько дней после того, как в сети появились жалобы на с динамик в Apple Watch Series 10.Сама Apple не прокомментировала проблемы, но есть вероятность, что компания по-тихому исправит баг ​​в будущем обновлении watchOS. Ну а если будет выявлена ​​аппаратная проблема, Apple может запустить сервисную программу бесплатного ремонта.