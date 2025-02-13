Apple рассказала, как починить динамик Apple Watch

Компания Apple опубликовала новый документ поддержки, в котором приведены инструкции по устранению неполадок в работе микрофона или динамика на Apple Watch.
Для начала компания рекомендует обновить часы Apple Watch до последней версии watchOS, перезапустит их, разорвать пару и повторно подключить к iPhone, а также отключить режимы «Без звука» или «Не беспокоить». Разумеется, нужно убедиться, что в часы не попала вода или просушить их. Также в документе приводится пример очистки микрофона и динамика Apple Watch с помощью салфетки из микрофибры.
Интересно, что Apple опубликовала документ поддержки всего через несколько дней после того, как в сети появились жалобы на с динамик в Apple Watch Series 10.
Сама Apple не прокомментировала проблемы, но есть вероятность, что компания по-тихому исправит баг в будущем обновлении watchOS. Ну а если будет выявлена аппаратная проблема, Apple может запустить сервисную программу бесплатного ремонта.
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