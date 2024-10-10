Apple рассказала, как правильно мыть сеточки AirPods Pro

Олег
AirPods


Компания Apple выпустила небольшой обучающий видеоролик, в котором рассказала о способе очистки сеточек своих наушников. Оказывается, вы всё делали неправильно.

По словам Apple, чистить наушники нужно не водой, не спиртом и не влажными салфетками, а мицеллярной водой — эта жидкость обычно используется для снятия косметики с лица. Нужно взять немного мицеллярной и дистиллированной воды, а также зубную щетку, после чего поочередно почистить все сеточки наушников — сначала «мицелляркой», а потом дистиллированной водой.

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После чистки Apple рекомендует оставить наушники сохнуть на открытом воздухе не менее двух часов. Лишь после этого их можно поместить в зарядный футляр либо использовать по назначению. 

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Комментарии

kardigan
+3739
kardigan
А что, это только прошек касается, или airpods3 тоже можно вот так?😃 ) я жвачкой чищу.
час назад в 11:27
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