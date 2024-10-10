Apple рассказала, как правильно мыть сеточки AirPods Pro

Компания Apple выпустила небольшой обучающий видеоролик, в котором рассказала о способе очистки сеточек своих наушников. Оказывается, вы всё делали неправильно.По словам Apple, чистить наушники нужно не водой, не спиртом и не влажными салфетками, а мицеллярной водой — эта жидкость обычно используется для снятия косметики с лица. Нужно взять немного мицеллярной и дистиллированной воды, а также зубную щетку, после чего поочередно почистить все сеточки наушников — сначала «мицелляркой», а потом дистиллированной водой.