Apple рассказала о новых функциях iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14

Вспомогательный доступ

Живая речь

Наведи и говори

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Они созданы для людей с нарушением памяти, работоспособности и наличием других когнитивных расстройств. Большинство из функций работают при помощи машинного обучения и будут представлены в течение года.Наиболее заметной функцией стала Assistive Access. В этом режиме интерфейс смартфона упрощается, сокращая количество приложений и их функций. Нововведение отличается высокой контрастностью кнопок, крупными текстовыми обозначениями и возможностью самостоятельно настроить сетку главного экрана.Функция озвучивает набранный текст во время разговоров по FaceTime и при личном общении. Можно сохранить сохранять часто используемые фразы для быстрого доступа. Для людей рискующих потерять голос система позволит создать его копию. Достаточно прочесть набор из текстовых подсказок в течение 15 минут, и индивидуальный голос будет готов.Предназначена для людей с нарушением зрения. Благодаря этой функции пользователи смогут «прочесть» надписи, которые не могут увидеть. Например, мелкий шрифт на бытовой технике. LiDAR в связке с машинным обучением отсканирует и озвучит значение клавиш при наведении на них камеры.Также Apple представила функцию, обеспечивающую доступность устройств пользователям с нарушениями слуха. Сертифицированные слуховые аппараты сопряженные с компьютерами Mac, смогут предложить фонетические подсказки при наборе текста голосом.Switch Control, разработанный для людей с ограниченными физическими и двигательными возможностями, позволит пользователям превратить любой переключатель в виртуальный игровой контроллер на iPhone и iPad.Размер текста в приложениях на Mac настраиваются, а пользователи, чувствительные к быстрой анимации, могут приостанавливать движущиеся изображения в Сообщениях и Safari. Скорость речи Siri можно настроить по своему усмотрению.Выпуск перечисленных функций запланирован на 2023 год.