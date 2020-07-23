В понедельник генеральный директор Apple Тим Кук присоединится к главам компаний Amazon, Facebook и Google в слушаниях перед Палатой представителей США в рамках антимонопольного расследования. Ожидается, что основная претензия к купертиновцам будет сосредоточена вокруг App Store, который является единственным способом установки программного обеспечения на iPhone.
В течение многих лет разработчики жаловались на антиконкурентное поведение Apple, а именно на высокую комиссию 30% и жесткие требования в отношении использования платежной системы компании для внутренних покупок. Ранее с аналогичной критикой выступили создатель Telegram Павел Дуров и президент Microsoft Брэд Смит. В защиту App Store купертиновцы подготовили некоторые аргументы, которые могли бы повлиять на расследование.
Среди этих аргументов совместное исследование Apple и Analysis Group, в рамках которого сравнили комиссии App Store и других магазинов. Эксперты отметили, что 30% является стандартной практикой и в Google Play, Amazon Appstore, Samsung Galaxy Store и Microsoft Store действуют такие же тарифы.
Что касается игровых магазинов цифровой дистрибуции, там дела обстоят таким же образом. Xbox, PlayStation, Nintendo и Steam (за исключением некоторых случаев) тоже собирают 30-процентную комиссию с разработчиков. Только Epic Games Store предлагает сниженную ставку, которая составляет всего 12%.
Расследование, проводимое Палатой представителей, не приведет к принудительному исполнению, но оно может стимулировать принятие законодательства, которое может ограничить Apple и другие технологические компании. App Store является одним из самых важных сервисов для купертиновцев. Несмотря на то, что Apple не раскрывает объем дохода от своего магазина приложений, сервисы — это самый быстрорастущий юнит, принесший 46 миллиард долларов в 2019 году и обеспечивающий 18% доходов компании.
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