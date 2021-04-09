«iMessage на Android скорее навредит нам, чем поможет развиваться» — сказал Фил Шиллер в ответ на запрос Epic Games. Apple и Epic подали документы на очередной круг судебных разбирательств по антимонопольному делу.
Согласно информации из 9to5Mac, юристы Epic Games спрашивали руководителей Apple насчет возможности появления iMessage на Android. Эти сведения были необходимы «эпикам» для доказательства того, что Apple ведет себя как монополист. iMessage — это один из продуктов, которые удерживают пользователей «яблочной» продукции, так как компания до сих пор не создала версию своего мессенджера для Android, и не позволяет сделать это сторонним разработчикам. По словам Эдди Кью, вице-президента по ПО и услугам Apple, компания еще в 2013 году решила никогда не разрабатывать iMessage для Android, чтобы не увеличивать перекрестную совместимость между платформами. Крейг Федериги высказал похожую мысль — он считает, что сейчас многие семьи, пользующиеся iPhone, не могут отдавать свои старые Android-смартфоны детям на «растерзание» как раз потому, что там не iMessage. Появление «яблочного» мессенджера на конкурирующей ОС позволит Android проникнуть в дома, хозяева которых лояльны к Apple. Стоит упомянуть, что в США iMessage значительно популярнее, чем в России, поэтому на родине Apple данный вопрос стоит довольно остро.
В последние годы было предпринято несколько попыток создать сторонние Android-клиенты для iMessage. Однако стабильности такой софт обеспечить не мог, так как требовал сложных обходных путей. При этом у Google условно существует аналог iMessage — это RCS (Rich Communication Services). Он позволяет обмениваться сообщениями, видеть их статус (Доставлено/Прочитано), отправлять фотографии и видео и даже создавать групповые беседы. RCS доступен в Google Messages, однако он призван потестить обычные СМС, что требует соответствующей инфраструктуры от операторов связи. Возможно, что iPhone никогда не будет поддерживать эту систему.
Впервые iMessage появился в 2011 году, вместе с iOS 5. С тех пор Apple каждый год развивает свой мессенджер, и в iOS 14 он обладает широкими возможностями. При этом многих полезных функций в нём до сих пор не появилось — например, Apple не позволяет удалять свои сообщения из чата собеседника. Кроме того, iMessage объединен одним интерфейсом с обычными СМС, что иногда может создавать сложности при отправке последних.
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Есть другие мессенджеры и особой надобности нет.
Для более глобальных потребностей есть Телега.