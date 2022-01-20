Apple официально прокомментировала тот факт, что пользователи iOS 14 больше не получают апдейтов вопреки обещаниям компании прошлым летом. Об этом рассказал зарубежный профильный ресурс MacRumors.
Ранее мы уже рассказали о том, что Apple объявила о реструктуризации обновлений iOS и iPadOS. На тот момент всё выглядело так, что, начиная с iOS 14, пользователей больше не будут вынуждать обновляться на самую свежую iOS. Вместо этого Apple пообещала выпускать патчи безопасности сразу для нескольких ОС — и 14, и 15.
Однако недавно в сети обратили внимание на то, что Apple нарушает свое обещание. Например, iOS 14.8.1 вышла в далеком октябре 2021 года и более свежих апдейтов для нее не было — хотя iOS 15 после этого получала новые сборки. Кроме того, пользователи, которые не успели обновиться до iOS 14.8.1 обнаружили, что их устройство больше не предлагает им этот апдейт; теперь им доступна только iOS 15.2.1.
Apple обратила внимание на многочисленные новости в СМИ и официально прокомментировала их. По словам компании, никто и никогда не обещал бесконечных обновлений для старой iOS 14. Apple говорила, что будет выпускать патчи безопасности до тех пор, пока пользователи не будут готовы обновиться до iOS 15. Похоже, это время наступило и все мы должны почувствовать готовность к апдейту — по крайней мере, так считает Apple.
На самом деле, во время WWDC 2021 в июне заявление компании звучало так, будто пользователи iOS 14 смогут оставаться на ней максимально долго. Однако похоже, что Apple посчитала такой расклад невыгодным и пересмотрела свое решение. Теперь для фанатов iOS 14 выбора больше не осталось.
Ранее мы рассказали о том, что Apple хотят заставить разрешить установку iOS-приложений из любых источников, в обход системы безопасности App Store. Кроме того, компания начала работу по устранению критической уязвимости Safari в iOS 15.
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