Apple опубликовала официальный отчет о своем вкладе в сохранение экологии. Он охватывает 2020-й и первую часть 2021-го года.
Компания рассказала, что за указанный период ей удалось сократить энергопотребление на 13,9 млн кВтч — примерно столько энергии требуется небольшому городу с населением около 100 тысяч человек на неделю жизни. Усовершенствованные адаптеры питания для iPhone и iPad потребляют на 66% меньше энергии, чем раньше, и на 53% меньше того, что требует законодательство США. Уменьшились и выбросы CO2 — с 25,1 млн тонн до 22,6 млн. Но самое важное — это потребление пластика, олова и цинка: после изъятия зарядного устройства из комплектации iPhone компания сэкономила около 861 000 тонн этих материалов. При средней грузоподъемности Ж/Д-вагона в 70 тонн, это составляет около 12 300 вагонов.
Отчет содержит и другие данные. Например, в MacBook Air теперь содержится до 40% различных переработанных материалов. А iPhone 12 и Apple Watch 6 «содержат» практически только переработанный вольфрам — его там 99% от всего используемого вольфрама. Согласно официальным источникам, у Apple функционирует целая лаборатория в Техасе, которая занята исключительно извлечением редких материалов и металлов из старых устройств компании. В частности, Apple при помощи робота Дейзи извлекает из переработанных iPhone столько золота и меди, сколько возможно добыть, «перелопатив» 150 тонн руды. Методы использования «отживших» устройств, которые использует компания, помогли избавить планету от 39 000 тонн потенциального электронного мусора — всё это попало в переработку и использовалось для производства новых iPhone, iPad и Mac.
Новые Mac с процессорами M1 тоже здесь «засветились». Например, используя свой процессор в Mac mini 2020 года, Apple может сократить выбросы углекислого газа на 34%.
Компания утверждает, что более 110 её поставщиков согласились использовать чистую энергию — более 90% партнеров Apple уже установили оборудование для сокращения выбросов F-GHG, например при сборке дисплеев. Сама Apple планирует стать полностью углеродно-нейтральной к 2030 году.
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