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Согласно новому отчету Bloomberg, Apple наконец-то «рассматривает» возможность установки сторонних веб-браузеров и почтовых клиентов по умолчанию на iOS. Также компания может «открыть» HomePod для конкурирующих музыкальных сервисов.  

Владельцы iPhone и iPad могут устанавливать альтернативные приложения из App Store, но на данным момент отсутствует возможность выбора программ по умолчанию. Это может измениться, поскольку Apple сталкивается с растущим давлением из-за жесткого контроля над мобильными устройствами.

В первые дни существования App Store компания отказывалась от размещения любых приложений, которые дублировали набор функций Safari или «Почты». К счастью эта ситуация изменилась и Apple немного ослабила хватку. Несмотря на это браузеры и почтовые клиенты от сторонних разработчиков не могут заменить приложения Apple по умолчанию. Таким образом, даже если вы используете Chrome, любая ссылка из другого приложения будет открываться в Safari.

В новом отчете Bloomberg цитируются источники близкие к ситуации, которые сообщают, что Apple обсуждает предоставление возможности пользователям выбирать самим программное обеспечение по умолчанию. Также упоминается, что купертиновцы рассматривают возможность ослабления ограничений на сторонние музыкальные сервисы, в том числе Spotify, для своей смарт-колонки HomePod.



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Источник:

Cult of Mac Cult of Mac

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