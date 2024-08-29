Apple расстроила фанатов Galaxy Watch по всему миру



Компания Apple лидирует по продажам умных часов и обходит другие бренды с огромным отрывом. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, последнее исследование Canalys показало превосходство Apple Watch над всеми остальными смарт-часами. Доля Apple в поставках умных часов по всему миру во втором квартале 2024 года составляет впечатляющие 49% — это первое место в таблице и значительный отрыв от всех остальных брендов.





Вторую позицию занимает Samsung со своими Galaxy Watch, однако доля её очень скромна — всего 15%. И это несмотря на то, что смартфоны Galaxy продаются очень хорошо и годами лидируют в рейтингах популярности. На третье место неожиданно попала Garmin с долей 11%, далее идет Huawei с 7% и Google с 4%. Xiaomi отсутствует в рейтинге, так как смарт-браслеты подчитывались отдельно — у Apple такой категории девайсов нет вообще. К слову, Samsung "продула" и там.Похоже, Samsung не помогает даже копирование модельного ряда и дизайна «яблочных» часов. Источник отмечает, что Apple Watch значительно опережает Galaxy Watch по нескольким причинам: более удобный квадратный экран по сравнению с круглым, более точные датчики здоровья, а также более удобный и красивый интерфейс watchOS.