Apple расстроила фанатов Galaxy Watch по всему миру

Олег

Фото: SamMobile


Компания Apple лидирует по продажам умных часов и обходит другие бренды с огромным отрывом. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, последнее исследование Canalys показало превосходство Apple Watch над всеми остальными смарт-часами. Доля Apple в поставках умных часов по всему миру во втором квартале 2024 года составляет впечатляющие 49% — это первое место в таблице и значительный отрыв от всех остальных брендов.

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Вторую позицию занимает Samsung со своими Galaxy Watch, однако доля её очень скромна — всего 15%. И это несмотря на то, что смартфоны Galaxy продаются очень хорошо и годами лидируют в рейтингах популярности. На третье место неожиданно попала Garmin с долей 11%, далее идет Huawei с 7% и Google с 4%. Xiaomi отсутствует в рейтинге, так как смарт-браслеты подчитывались отдельно — у Apple такой категории девайсов нет вообще. К слову, Samsung "продула" и там. 

Canalys

Похоже, Samsung не помогает даже копирование модельного ряда и дизайна «яблочных» часов. Источник отмечает, что Apple Watch значительно опережает Galaxy Watch по нескольким причинам: более удобный квадратный экран по сравнению с круглым, более точные датчики здоровья, а также более удобный и красивый интерфейс watchOS.

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Mikhail Antonov
0
Mikhail Antonov
Garmin — неожиданно?
Ну то есть дорого — да, но то что у гармин своя ниша всевозможных спортиков и около, плюс тех кто хочет быть на них похож, и в этой нише альтернатив практически нет (кто скажет суунто идет накх) вроде известно.
Цены б раза в два снизили — думаю и самса обошли бы. Но пока спрос с предложением в балансе, снижать не будут.
2 часа назад в 15:17
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tellurian
+1723
tellurian Mikhail Antonov
Именно неожиданно. Я считал Гармин в топ-5, на третьем месте ждал зуавей/хонор.
У гарминов узкая ниша. Учитывая цену и их функционал.
2 часа назад в 15:55
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