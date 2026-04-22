Apple раздаёт медали в честь Дня Земли. Как получить награду, даже если пропустил нужную дату?

Фархад


Сегодня, 22 апреля, компания Apple запустила очередное состязание активности для владельцев Apple Watch. Оно приурочено ко Дню Земли.

Чтобы выполнить задание и получить медаль, владельцам Apple Watch необходимо выполнить любую тренировку продолжительностью 30 минут или дольше. Также можно записать активность через другие устройства, синхронизирующиеся с приложением «Здоровья».

Помимо этого, вы также можете получить пачку анимированных стикеров, которые можно использовать в iMessages и FaceTime. Если вы пропустили этот день, просто переведите дату в настройках iPhone на 22 апреля, добавьте нужную тренировку в приложение «Здоровье» или «Фитнес» и получите медаль.
