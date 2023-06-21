Apple раздаёт новые медали владельцам Apple Watch! Как получить значок, если пропустил заветную дату?

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Сегодня, 21 июня, компания Apple проводит специальное состязание активности, приуроченное к Международному дню йоги. Владельцы актуальных моделей Apple Watch могут получить специальные награды, выполнив небольшое задание.Для получения эксклюзивной медали запустите тренировку по йоге длительностью 10 минут или более. Спустя некоторое время после её завершения, вы получите уведомление о новом достижении.Помимо уникальных медалей, пользователям Apple Watch также доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в приложениях Сообщения и FaceTime.Если вы вдруг пропустили заветную дату, расстраиваться совсем не стоит — у нас есть решение. Переведите дату на сопряжённом iPhone на 21 июня 2023 года, перезагрузите часы, завершите тренировку. После получения награды можете вернуть текущую дату в настройках смартфона. Аналогичным образом можно получить все предыдущие медали.