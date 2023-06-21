Apple раздаёт новые медали владельцам Apple Watch! Как получить значок, если пропустил заветную дату?

Фархад
IMG_2443.jpeg

Сегодня, 21 июня, компания Apple проводит специальное состязание активности, приуроченное к Международному дню йоги. Владельцы актуальных моделей Apple Watch могут получить специальные награды, выполнив небольшое задание.

Для получения эксклюзивной медали запустите тренировку по йоге длительностью 10 минут или более. Спустя некоторое время после её завершения, вы получите уведомление о новом достижении.

Помимо уникальных медалей, пользователям Apple Watch также доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в приложениях Сообщения и FaceTime.

Если вы вдруг пропустили заветную дату, расстраиваться совсем не стоит — у нас есть решение. Переведите дату на сопряжённом iPhone на 21 июня 2023 года, перезагрузите часы, завершите тренировку. После получения награды можете вернуть текущую дату в настройках смартфона. Аналогичным образом можно получить все предыдущие медали.
А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Apple Watch снова оправдали своё существование. Их точно придумали не зря!
Как отвязать Apple Watch от iPhone перед продажей
iOS 17 осчастливит владельцев Apple Watch небольшой, но очень удобной функцией
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В Android наконец исправят баг, который бесит владельцев смартфонов уже много лет
Wildberries вводит новое правило: вам придется дальше идти за заказом и больше стоять в очереди
🎉 Вышла iOS 16.4. Новых функций очень много!
Как заблокировать экран iPhone, не трогая кнопку Power. Это новая функция iOS 16.4

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+47
denisba
Вышла Ios 16.5.1
час назад в 21:42
#
Купить рекламу