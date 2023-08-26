Apple раздаёт прикольные медали владельцам Apple Watch! Как получить значок, даже если пропустил дату

Фархад
Apple Watch

Сегодня, 26 августа, компания Apple проводит специальное состязание активности, приуроченное ко дню Национальных парков. Владельцы актуальных моделей Apple Watch могут получить специальные награды, выполнив небольшое задание.

Для получения эксклюзивной медали запустите любую тренировку по ходьбе или бегу длительностью 20 минут или более. Спустя некоторое время после её завершения, вы получите уведомление о новом достижении.

Помимо уникальных медалей, пользователям Apple Watch также доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в «Сообщениях» и «FaceTime».

Если вы вдруг пропустили заветную дату, расстраиваться не стоит — у нас отличное решение. Переведите дату на сопряжённом iPhone на 26 августа 2023 года, перезагрузите часы, завершите тренировку. После получения награды можете вернуть текущую дату в настройках смартфона. Аналогичным образом можно получить все предыдущие медали. Ну а самые ленивые просто могут вбить «готовую» тренировку в приложение «Здоровье» и заработать ачивку.
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Комментарии

Misha Gynin
–37
Misha Gynin
С такими цветами на улицах будут останавливать и проверять, есть у вас этот значок или нет 😉🤣
Сегодня в 14:02
#
+4741
Carter_Mayers AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Зачем во всём искать подтекст? Может и цвет неба и солнца запретить и все оттенки похожие? Херней не страдать и параноиком не быть, тогда и житься будет легче. Да и Apple не та компания, которой есть какое-то дело до постсоветского пространства. Просто делают бизнес и всё
Сегодня в 14:59
#
+106
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609 Carter_Mayers
Да какая паранойя, всё ж очевидно. И примеров этого цветосочетания полно везде. Впрочем, очень скоро от этой тряпки одни воспоминания останутся.
2 часа назад в 15:33
#
tellurian
+4862
tellurian Misha Gynin
Там 4 цвета и никто не будет останавливать.
Сегодня в 14:57
#
+11
Gntlmn Mthfcng
Жаль не было награды в день физкультурника:(
2 часа назад в 15:34
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