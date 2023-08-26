Apple раздаёт прикольные медали владельцам Apple Watch! Как получить значок, даже если пропустил дату

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Сегодня, 26 августа, компания Apple проводит специальное состязание активности, приуроченное ко дню Национальных парков. Владельцы актуальных моделей Apple Watch могут получить специальные награды, выполнив небольшое задание.Для получения эксклюзивной медали запустите любую тренировку по ходьбе или бегу длительностью 20 минут или более. Спустя некоторое время после её завершения, вы получите уведомление о новом достижении.Помимо уникальных медалей, пользователям Apple Watch также доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в «Сообщениях» и «FaceTime».Если вы вдруг пропустили заветную дату, расстраиваться не стоит — у нас отличное решение. Переведите дату на сопряжённом iPhone на 26 августа 2023 года, перезагрузите часы, завершите тренировку. После получения награды можете вернуть текущую дату в настройках смартфона. Аналогичным образом можно получить все предыдущие медали. Ну а самые ленивые просто могут вбить «готовую» тренировку в приложение «Здоровье» и заработать ачивку.