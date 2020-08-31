Компания Apple в пятый раз за свою историю провела сплит акций. Держатели получили по четыре новые акции за одну старую. Стоимость одной ценной бумаги уменьшилась кратно — до 125 вместо 500 долларов.
Издание Business Insider вспомнило, что происходило с акциями Apple после сплита в предыдущие разы.
Apple впервые разделила свои акции 16 июня 1987 года, и в течение года они подорожали на 9,6%. За то же время индекс S&P 500 (500 крупнейших американских компаний, ценные бумаги которых выставлены на биржу), уменьшился на 9,9%.
Второе разделение было проведено 21 июня 2000 года, в период расцвета пузыря доткомов, лопнувшего осенью того же года. Через год акции Apple стоили дешевле на 59,6%, а индекс S&P 500 упал на 16,4%.
В третий раз акции Apple были разделены 28 февраля 2005 года. За последующий год они показали рост на 52,7%, уверенно обойдя индекс S&P 500, рост которого составил лишь 6,4%.
Четвёртый сплит случился 9 июня 2014 года — за одну старую бумагу инвесторы получили по семь новых с соответствующим пересчётом стоимости. Годовой рост составил 36%, а компании из рейтинга S&P 500 подорожали в среднем и округлённо на 6,6%.
Исторически складывается так, что акции Apple обычно дорожают в течение первого года после разделения, хотя рынок в целом показывает не столь блистательные результаты. Не исключено, что и в этот раз произойдёт то же самое.
Разделение акции приводит к снижению их цены, хотя капитализация компании остаётся на прежнем уровне. При этом акции становятся доступнее и, как следствие, спрос на них растёт. Если бы Apple никогда не проводила сплит, сейчас её акции продавались бы примерно по 28 тысяч долларов за штуку — неподъёмная цена для многих инвесторов.
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