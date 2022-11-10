Apple iOS Слежка

Apple разоблачили: компания записывает каждый наш шаг в iOS с 2021 года

Олег

Apple


Компания Apple отслеживает своих пользователей, даже если они отключают соответствующие настройки. Об этом пишет Gizmodo.

Согласно источнику, команда независимых аналитиков провела исследование того, как работает iOS и нативный софт от Apple. Последние пару лет компания внедряет всё новые и новые механизмы и настройки приватности, например, запрет на отслеживание для приложений и контроль использования буфера обмена.

Результаты исследования удручают. Apple прямо обещает не отслеживать пользователей, если они выключат определенные тумблеры в «Настройках» — например, «Делиться аналитикой iPhone», «Делиться аналитикой iCloud» и «Улучшение безопасности». Однако независимо от положения этих тумблеров, отслеживание действий пользователя в ряде нативных приложений продолжалось в неизменном виде. Судя по всему, такое интенсивное отслеживание началось в 2021 году.

Среди прочих, неприятно отличились App Store, Apple Music, Apple TV, «Книги» и «Акции». Исследователи отмечают, что уровень детализации данных, которые собирают эти приложения, «просто зашкаливает».

Оказалось, что App Store собирает информацию о вас в реальном времени: какие кнопки нажимали, какие приложения искали, как долго смотрели на конкретное приложение, какую рекламу видели. Кроме того, Apple получает все данные о самом устройстве и его ПО.

Любопытно, что есть утилиты iOS, которые вовсе не передают никаких данных. В их числе «Здоровье» и Wallet.

Исследователи смогли получить подробную информацию об отправке данных в Apple при помощи iPhone на базе iOS 14.6 с джейлбрейком. Потом они сравнили механизм отправки пакетов на невзломанном iPhone с iOS 16 и подтвердили свои находки. 

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Источник:
Gizmodo
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Комментарии

Андрей
+35
Андрей
Ну следят и следят, что в этом такого… Зачем все эти исследования, от нечего делать если только.
2 часа назад в 10:49
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+20
NYX
Так-то пох, чай, не агенты 007. Однако, зачем тогда они втирают о непревзойденной приватности наших данных? Лицемеры и бздуны? Лицемеры и бздуны!
час назад в 11:31
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+10
Eugenii Russian NYX
Так это для малолетних дэээби.в и рассказывают сказки о мегабезопастности,,😀
36 минут назад
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