Apple разослала подарочные коробки победителям конкурса начинающих разработчиков на Swift. Что же там внутри?

Фархад
Swift Challenge

Ровно за две недели до проведения 34-й ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple решила порадовать победителей Swift Student Challenge призами.

В этом году самые талантливые начинающие разработчики получили комплект из фирменной толстовки с символикой WWDC 2023, наушники AirPods Pro 2-го поколения и уникальные значки. Каждый победитель также получил открытку с поздравлениями от Apple.

Swift Challenge

«Поздравляем! Вы вышли на совершенно новый уровень. Вы стали победителем WWDC2023 Swift Student Challenge. Созданная вами площадка для приложений демонстрирует вашу приверженность качественному программированию, идеям и ценностям, которые мы отстаиваем в Apple. Вот почему мы рады представить вам эксклюзивную награду этого года. Мы восхищаемся вашей страстью и использованием технологий Apple, и нам не терпится увидеть, как вы продолжите создавать новые миры», — говорится в сопровождающей открытке.

Некоторые победители Swift Student Challenge, а также блогеры и представители СМИ получили приглашение на конференцию WWDC, которую Apple проведёт в Apple Park 5 июня.
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Источник:
MacRumors
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