Apple разослала подарочные коробки победителям конкурса начинающих разработчиков на Swift. Что же там внутри?

«Поздравляем! Вы вышли на совершенно новый уровень. Вы стали победителем WWDC2023 Swift Student Challenge. Созданная вами площадка для приложений демонстрирует вашу приверженность качественному программированию, идеям и ценностям, которые мы отстаиваем в Apple. Вот почему мы рады представить вам эксклюзивную награду этого года. Мы восхищаемся вашей страстью и использованием технологий Apple, и нам не терпится увидеть, как вы продолжите создавать новые миры», — говорится в сопровождающей открытке.

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Ровно за две недели до проведения 34-й ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple решила порадовать победителей Swift Student Challenge призами.В этом году самые талантливые начинающие разработчики получили комплект из фирменной толстовки с символикой WWDC 2023, наушники AirPods Pro 2-го поколения и уникальные значки. Каждый победитель также получил открытку с поздравлениями от Apple.Некоторые победители Swift Student Challenge, а также блогеры и представители СМИ получили приглашение на конференцию WWDC, которую Apple проведёт в Apple Park 5 июня.