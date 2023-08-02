Apple разрабатывает новый AirTag с интеграцией в Apple Vision Pro

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился информацией о том, что поставщики Apple готовятся начать массовое производство трекеров AirTag 2-го поколения к концу 2024 года.Инсайдер считает, что новая метка будет интегрирована с гарнитурой смешанной реальности Apple Vision Pro как часть экосистемы пространственных вычислений. К сожалению, другие подробности о гаджете пока не раскрываются.Вполне вероятно, что новый AirTag получит чип сверхширокополосной связи U2, который позволит точнее определять местоположение трекера. Также он может обеспечить больший радиус действия метки.По словам Куо, смартфоны серии iPhone 15 первыми получат чип U2. Напомним, текущее поколение AirTag было представлено в апреле 2021 года по цене $29 за штуку.