Apple разрабатывает смарт-камеру для умного дома

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился новыми инсайдами относительно будущей беспроводной камере Apple с поддержкой HomeKit.
Скорее всего, Apple будет продвигать преимущества конфиденциальности и безопасности своей собственной умной камеры. Компания уже предлагает технологию HomeKit Secure Video, которая использует iCloud для безопасной потоковой передачи и хранения видео с совместимых камер HomeKit со сквозным шифрованием.
Куо ожидает, что Apple запустит массовое производство HomePod с дисплеем во второй половине 2025 года, а камера выйдет только в 2026 году.