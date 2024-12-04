Apple разрабатывает смарт-камеру для умного дома

Фархад



Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился новыми инсайдами относительно будущей беспроводной камере Apple с поддержкой HomeKit.

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В своей публикации Куо рассказал, что Apple планирует выпустить несколько устройств умного дома. Мы уже рассказывали о следующем поколении HomePod с дисплеем от iPhone 15 Pro Max и чипом A18, но компания на этом не планирует останавливаться. За колонкой последует камера, которая будет продаваться как дополнительный аксессуар. При этом девайс впервые предложит качественное решение для домашней безопасности, полностью разработанное Apple.

Скорее всего, Apple будет продвигать преимущества конфиденциальности и безопасности своей собственной умной камеры. Компания уже предлагает технологию HomeKit Secure Video, которая использует iCloud для безопасной потоковой передачи и хранения видео с совместимых камер HomeKit со сквозным шифрованием.

Куо ожидает, что Apple запустит массовое производство HomePod с дисплеем во второй половине 2025 года, а камера выйдет только в 2026 году.
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Источник:
MacRumors
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