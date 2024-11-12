Apple разрабатывает смарт-камеру для умного дома и новые AirPods с уникальными функциями для здоровья

Фархад



Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо рассказал о двух новых продуктах, которые Apple планирует выпустить в ближайшие годы. Речь идёт об умной камере наблюдения и обновлённых AirPods с большим количеством функций для мониторинга здоровья.

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Куо прогнозирует, что массовое производство смарт-камеры Apple стартует в 2026 году. Компания планирует продать десятки миллионов таких устройств в долгосрочной перспективе. По его словам, камера получит беспроводное подключение и глубокую интеграцию с Apple Intelligence и Siri.

Также аналитик отметил, что следующее поколение AirPods предложит «больше функций для мониторинга здоровья» и будет сравнимо с Apple Watch. Китайский производитель Goertek выступит в качестве основного поставщика моделей AirPods 2026 года.

Ну а первые наушники Apple с мониторингом сердечного ритма мы увидим уже в начале 2025 года. Ими станут Beats Powerbeats Pro 2, которые компания тизерила ранее.
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Источник:
MacRumors
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