Apple разрабатывает смарт-камеру для умного дома и новые AirPods с уникальными функциями для здоровья

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо рассказал о двух новых продуктах, которые Apple планирует выпустить в ближайшие годы. Речь идёт об умной камере наблюдения и обновлённых AirPods с большим количеством функций для мониторинга здоровья.
Также аналитик отметил, что следующее поколение AirPods предложит «больше функций для мониторинга здоровья» и будет сравнимо с Apple Watch. Китайский производитель Goertek выступит в качестве основного поставщика моделей AirPods 2026 года.
Ну а первые наушники Apple с мониторингом сердечного ритма мы увидим уже в начале 2025 года. Ими станут Beats Powerbeats Pro 2, которые компания тизерила ранее.