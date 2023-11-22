Apple разрабатывает специальные экраны для iPhone и Mac, чтобы никто не смог подглядывать

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Ранее в этом году издание The Wall Street Journal описало несколько случаев, когда воры наблюдали, как владельцы iPhone вводят свой пароль, а затем выхватывали гаджет из рук и сбегали. С помощью подсмотренных паролей они получали доступ к данным и деньгам своих жертв.Тогда Apple заявила, что она «продолжит улучшать средства защиты, чтобы обеспечить безопасность учётных записей пользователей».Теперь стало известно, что компания разрабатывает новый тип дисплеев, которые смогут ограничить угол обзора. Во всех актуальных гаджетах используются экраны с углом обзора в 170 градусов, что позволяет любопытным людям подсматривать за происходящим на экране. В новых патентах описано специальное покрытие экрана, которое ограничивает излучение света в одном направлении, а также функция регулировки угла обзора Mac в режиме реального времени.Пока это всего лишь патент, и компания может вовсе отказаться от этой идеи. Тем не менее эти документы проливают свет на то, какие способы решения проблем конфиденциальности Apple рассматривает.