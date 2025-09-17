Apple разработала специальный тест на герметичность AirPods Pro 3. Для чего он нужен?

Фархад

AirPods

Согласно новому документу поддержки Apple, инженеры разработали новый тест акустической герметизации для проверки посадки амбушюр AirPods Pro 3. Он гарантирует, что вы используете амбушюры правильного размера для наилучшего качества звука и шумоподавления.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для AirPods Pro 1 и AirPods Pro 2 предусмотрен обычный тест посадки амбушюр, но Apple обновила этот процесс для новых флагманских TWS-наушников. Apple рекомендует начать с амбушюр среднего размера. Если вам не удаётся добиться плотного прилегания, выберите амбушюры другого размера.

Напомним, для AirPods Pro 3 Apple разработала новые силиконовые амбушюры с добавлением пеноматериала, которые мягче и менее жёсткие, чем амбушюры AirPods Pro 2. При этом они впервые доступны пяти размерах, включая XXS.

Для чего всё это нужно? Для максимально качественного шумодава. Вот только проблема в том, что для измерения пульса AirPods Pro 3 должны плотно прилегать к коже. Тут Apple отмечает, что оптимальный размер амбушюр для точности пульсометра может отличаться от размера, обеспечивающего акустическую герметичность. Поэтому выбирать придётся между точными показателями здоровья и качеством звука.

Проверку акустической герметичности можно запустить, подключив AirPods Pro 3 к iPhone с iOS 26 или iPad с iPadOS 26 прямо в настройках AirPods.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Первые впечатления СМИ от новых Apple Watch
Как вернуть привычный дизайн Safari в iOS 26
iOS 26 убивает батареи iPhone — правда или миф

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch
На OZON вовсю продаются подделки Apple с пометкой «Оригинал». Как так вообще может быть?!
В России появится новый оператор связи. Он уже у всех на слуху
Масштабный сбой мобильных операторов в России: интернет и связь не работают

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии