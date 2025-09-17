Apple разработала специальный тест на герметичность AirPods Pro 3. Для чего он нужен?

Согласно новому документу поддержки Apple, инженеры разработали новый тест акустической герметизации для проверки посадки амбушюр AirPods Pro 3. Он гарантирует, что вы используете амбушюры правильного размера для наилучшего качества звука и шумоподавления.
Напомним, для AirPods Pro 3 Apple разработала новые силиконовые амбушюры с добавлением пеноматериала, которые мягче и менее жёсткие, чем амбушюры AirPods Pro 2. При этом они впервые доступны пяти размерах, включая XXS.
Для чего всё это нужно? Для максимально качественного шумодава. Вот только проблема в том, что для измерения пульса AirPods Pro 3 должны плотно прилегать к коже. Тут Apple отмечает, что оптимальный размер амбушюр для точности пульсометра может отличаться от размера, обеспечивающего акустическую герметичность. Поэтому выбирать придётся между точными показателями здоровья и качеством звука.
Проверку акустической герметичности можно запустить, подключив AirPods Pro 3 к iPhone с iOS 26 или iPad с iPadOS 26 прямо в настройках AirPods.