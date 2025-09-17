Apple разработала специальный тест на герметичность AirPods Pro 3. Для чего он нужен?







Согласно новому документу поддержки Согласно новому документу поддержки Apple , инженеры разработали новый тест акустической герметизации для проверки посадки амбушюр AirPods Pro 3. Он гарантирует, что вы используете амбушюры правильного размера для наилучшего качества звука и шумоподавления.

Для AirPods Pro 1 и AirPods Pro 2 предусмотрен обычный тест посадки амбушюр, но Apple обновила этот процесс для новых флагманских TWS-наушников. Apple рекомендует начать с амбушюр среднего размера. Если вам не удаётся добиться плотного прилегания, выберите амбушюры другого размера.Напомним, для AirPods Pro 3 Apple разработала новые силиконовые амбушюры с добавлением пеноматериала, которые мягче и менее жёсткие, чем амбушюры AirPods Pro 2. При этом они впервые доступны пяти размерах, включая XXS.Для чего всё это нужно? Для максимально качественного шумодава. Вот только проблема в том, что для измерения пульса AirPods Pro 3 должны плотно прилегать к коже. Тут Apple отмечает, что оптимальный размер амбушюр для точности пульсометра может отличаться от размера, обеспечивающего акустическую герметичность. Поэтому выбирать придётся между точными показателями здоровья и качеством звука.Проверку акустической герметичности можно запустить, подключив AirPods Pro 3 к iPhone с iOS 26 или iPad с iPadOS 26 прямо в настройках AirPods.