С 2019 года компания Apple развивает свою программу Independent Repair Provider. Ее суть заключается в том, что мастерские любого масштаба после бесплатной аккредитации могут получить доступ к оригинальным запчастям для техники Apple, документации по ремонту и оборудованию для диагностики, что позволяет им официально ремонтировать гаджеты компании вне гарантийного обслуживания.

Изначально эта программа работала только в США, в прошлом году она была расширена на Канаду и страны Евросоюза, и на данный момент в нее входят более 1500 независимых ремонтных мастерских. И все они могут чинить технику Apple так же, как и официальные сервисные центры компании. Полный список таких мастерских есть на сайте Apple.

И теперь купертиновский гигант вновь расширяет географию программы Independent Repair Provider. К концу этой недели она станет доступна для мастерских в России, Австралии, Бразилии, Индии, Японии, Новой Зеландии и Турции. А к концу года к этим странам добавятся еще Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан и Китай.


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Apple’s Independent Repair Provider program expands globally Apple’s Independent Repair Provider program expands globally

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