Apple разрешит не обновлять смартфоны

Компания Apple позволит обладателям айфонов в течение какого-то времени не устанавливать iOS 18. Они смогут оставаться на iOS 17 и будут получать патчи безопасности.
Это традиционный шаг для Apple. Дело в том, что каждый релиз крупного обновления iOS сопровождается многочисленными сообщениями о багах, и некоторым пользователям приходится искать способы откатиться к предыдущей версии операционной системы. Обычно Apple устраняет баги в течение нескольких недель, периодически выпуская небольшиe патчи-заплатки.
Пользователи, которые не хотят страдать от багов свежего обновления, могут воздержаться от установки iOS 18 в числе первых. В любом случае это обновление всё равно станет обязательным, но это случится только тогда, когда в Apple будут уверены, что оно не доставит проблем.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым