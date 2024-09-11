Apple разрешит не обновлять смартфоны

Александр


Компания Apple позволит обладателям айфонов в течение какого-то времени не устанавливать iOS 18. Они смогут оставаться на iOS 17 и будут получать патчи безопасности.

Это традиционный шаг для Apple. Дело в том, что каждый релиз крупного обновления iOS сопровождается многочисленными сообщениями о багах, и некоторым пользователям приходится искать способы откатиться к предыдущей версии операционной системы. Обычно Apple устраняет баги в течение нескольких недель, периодически выпуская небольшиe патчи-заплатки.

Пользователи, которые не хотят страдать от багов свежего обновления, могут воздержаться от установки iOS 18 в числе первых. В любом случае это обновление всё равно станет обязательным, но это случится только тогда, когда в Apple будут уверены, что оно не доставит проблем.
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Комментарии

+62
arnikrock
Не хило.
52 минуты назад
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+126
Nikodimus73
«Эпл разрешит»… да кто их спрашивать будет?
Каждый сам решает, ставить или нет..
Лично я на 16.5.1 батарейку держит супер, и не буду обновляться, пока не прекратится поддержка приложений на этой версии…
26 минут назад
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