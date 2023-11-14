Apple разрешит ставить IPA-приложения на iPhone в iOS 17.2, но вам придется кое-чем пожертвовать

Олег

Apple

Фото: Apple

Компания Apple не оставит установку приложений на iPhone без контроля. Об этом пишет WCCF Tech.

Ранее мы сообщали, что возможность установки IPA-файлов на iPhone и iPad в обход App Store должна появиться до конца 2024 года по требованию Еврокомиссии. Однако инсайдер Марк Гурман из Bloomberg ожидает этого изменения гораздо раньше и предсказывает некоторые неприятные нововведения iOS, связанные с ним.

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По словам инсайдера, пользователи смогут устанавливать IPA-файлы на свои iPhone и iPad уже с релизом iOS 17.2, которая сейчас существует в статусе бета-версии. Косвенно это мнение подтверждает тот факт, что возможность установки приложений через AirDrop уже обнаружена и работает в этой прошивке.

При этом Гурман считает, что Apple едва ли оставит всё на самотёк и превратит iOS в Android с бесконтрольной установкой любого софта. Он уверен, что компания внедрит в iOS «жестко контролируемую систему», цель которой — сохранить приватность пользователей и защитить их от мошенников. Оборотная сторона такого контроля: Apple будет знать о владельцах iPhone еще больше, чем раньше, под предлогом защиты их от вредоносных приложений.

Напомним, что установить iOS-приложения, которые удалены из App Store, можно и сейчас — достаточно следовать нашему крутейшему гайду

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

kardigan
+3235
kardigan
Поусть следят . Большинству скрывать нечего, а оставшимся и без того закрыли ношение айфона на рабочее место.
Так сказать отдели работу и личную жизнь!
Сегодня в 10:46
#
st00p1dm0nkey
+4105
st00p1dm0nkey
Даже интересно стало, что такого ещё больше будет знать apple о своих пользователях, чего не знает сейчас?
час назад в 12:48
#
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