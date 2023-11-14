Apple разрешит ставить IPA-приложения на iPhone в iOS 17.2, но вам придется кое-чем пожертвовать

Фото: Apple
Компания Apple не оставит установку приложений на iPhone без контроля. Об этом пишет WCCF Tech.
Ранее мы сообщали, что возможность установки IPA-файлов на iPhone и iPad в обход App Store должна появиться до конца 2024 года по требованию Еврокомиссии. Однако инсайдер Марк Гурман из Bloomberg ожидает этого изменения гораздо раньше и предсказывает некоторые неприятные нововведения iOS, связанные с ним.
Компания Apple не оставит установку приложений на iPhone без контроля. Об этом пишет WCCF Tech.
Ранее мы сообщали, что возможность установки IPA-файлов на iPhone и iPad в обход App Store должна появиться до конца 2024 года по требованию Еврокомиссии. Однако инсайдер Марк Гурман из Bloomberg ожидает этого изменения гораздо раньше и предсказывает некоторые неприятные нововведения iOS, связанные с ним.
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По словам инсайдера, пользователи смогут устанавливать IPA-файлы на свои iPhone и iPad уже с релизом iOS 17.2, которая сейчас существует в статусе бета-версии. Косвенно это мнение подтверждает тот факт, что возможность установки приложений через AirDrop уже обнаружена и работает в этой прошивке.
При этом Гурман считает, что Apple едва ли оставит всё на самотёк и превратит iOS в Android с бесконтрольной установкой любого софта. Он уверен, что компания внедрит в iOS «жестко контролируемую систему», цель которой — сохранить приватность пользователей и защитить их от мошенников. Оборотная сторона такого контроля: Apple будет знать о владельцах iPhone еще больше, чем раньше, под предлогом защиты их от вредоносных приложений.
Напомним, что установить iOS-приложения, которые удалены из App Store, можно и сейчас — достаточно следовать нашему крутейшему гайду.
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