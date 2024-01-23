Apple разъяснила, как пользоваться iOS 17.3 и не лишиться iPhone

Олег

iOS 17.3


В сети появилась информация о том, как правильно использовать новую опцию iOS 17.3 и не лишиться смартфона и личных данных.

Ранее мы рассказывали об опции «Защита украденных устройств». Она отключает код-пароль и заменяет его сканированием биометрии пользователя через Face ID или Touch ID. При этом некоторые пользователи задавались вопросом: а что будет, если после включения опции сканер биометрии на айфоне выйдет из строя?

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Админы Telegram-канала «Воробей про Apple» позвонили в техподдержку Apple и задали этот вопрос представителю компании. Он обратил внимание на то, что обязательным требованием для корректной работы «Защиты украденных устройств» является включенная опция «Важные геопозиции». С ее помощью iPhone фиксирует места, в которых бывает чаще всего, и не включает там защиту.

Таким образом, схема действий при выходе из строя Face ID / Touch ID проста: нужно просто вернуть iPhone в такое место, где он чаще всего находился (дом или работа), и устройство позволит ввести код-пароль вместо сканирования биометрии. Разумеется, если «Важные геопозиции» были включены заранее. 

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Источник:
Воробей про Apple
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