Apple решила главную проблему пульта от приставки Apple TV. Вы больше его не потеряете
Фархад Усманов —
С выходом tvOS 17 этой осенью владельцы приставок Apple TV смогут искать пульт Siri Remote через iPhone.
При потере Siri Remote достаточно открыть пульт Apple TV в Центре управления на iPhone и запустить его поиск. Интерфейс этого меню максимально похож на приложение Локатор — смартфон направит вас к пульту, а размер круга на экране будет увеличиваться по мере приближения к объекту.
Функция поиска Siri Remote работает со вторым поколением Apple TV 4K или более новыми версиями устройства. Кроме того, приставку нужно обновить до tvOS 17.
О других нововведениях в tvOS 17 мы рассказали в отдельном материале.
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