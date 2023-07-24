Apple решила обновить устаревшие iPhone и Mac
Фархад Усманов —
Фото: MacWorld
Вслед за релизом iOS 16.6 и macOS Ventura 13.5 пользователям старых моделей гаджетов стали доступны обновления iOS 15.7.8, iPadOS 15.7.8, macOS Monterey 12.6.8 и macOS Big Sur 11.7.9.
Также как и в других сборках, вышедших сегодня, Apple устранила некоторые уязвимости, которые могли использоваться злоумышленниками. Разумеется, в обновлениях также содержатся патчи для улучшения производительности и повышение стабильности работы устройств.
Если вы пользуетесь iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus и iPhone SE (2016), то вам обязательно стоит установить это обновление.
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