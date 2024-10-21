Apple решила проблему рандомной перезагрузки iPhone 16

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Вместе с новыми функциями Apple Intelligence, iOS 18.1 содержит исправления нескольких распространённых ошибок, включая баг с произвольной перезагрузкой iPhone 16 и iPhone 16 Pro.На прошлой неделе мы писали, что многие владельцы ‌всех девайсов серии iPhone 16‌ жалуются на рандомные зависания и перезагрузки. Причём смартфоны сначала переставали откликаться на сенсорный ввод, а затем‌ перезагружались. У некоторых пользователей наблюдалось от 10 до 20 подобных сбоев в день.Apple подтвердила, что обновление iOS 18.1 исправляет эту проблему. Об этом также говорится в примечаниях к выпуску бета-версии iOS 18.1.