Apple резко меняет планы по выпуску MacBook Pro. Новые модели будут штамповать дважды в год

Компания Apple готовится ускорить цикл обновления ноутбуков и выпускать новые модели с промежутком в пару месяцев.По данным Bloomberg, Apple хочет выпустить 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6 до конца 2026 года, но долго флагманом он не останется. Уже в первой половине 2027 выйдет модель с чипом M7. Такой короткий цикл обновления станет нетипичным для линейки MacBook Pro, но Марк Гурман связывает это с новой стратегией в области искусственного интеллекта.Инсайдер уверен, что Apple не станет выпускать версии M6 Pro и M6 Max, чтобы поскорее перейти к поколению M7. Всё потому что следующие чипы разрабатываются с акцентом на задачи, связанные с ИИ.Интересно, что предполагаемый MacBook Ultra с OLED-дисплеем всё ещё находится на дорожной карте 2026 года. Однако теперь не ясно, какими чипами Apple оснастит эту модель. Зато базовый MacBook Pro на M7 получит крупный редизайн с более тонким корпусом.Напомним, что топовые MacBook Pro получили чипы M5 Pro и M5 Max только в начале 2026 года.