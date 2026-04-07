Apple сама загнала себя в ловушку с MacBook Neo. Спрос бешеный, но ноутбуков на всех не хватит

Абсолютно внезапно и очень неожиданно MacBook Neo с ценником в $599 стал одним из самых успешных продуктов Apple за последние годы. Но за этим успехом скрывается серьезная проблема. По данным аналитика Тима Калпана, компания столкнулась с серьезной проблемой: ноутбук продается слишком хорошо, а ключевого компонента банально не хватает.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Речь идёт о злосчастном чипе A18 Pro, который использовался в iPhone 16 Pro. Но Apple решила использовать в MacBook Neo так называемые «отборные» версии процессора с 5-ядерным GPU. Это чипы, предназначенные для iPhone, у которых одно графическое ядро оказалось неисправным или бракованным. Вместо утилизации компания пустила их в дело, фактически получив почти бесплатный процессор и снизив себестоимость устройства.И тут случилась проблема: таких чипов у TSMC получается не так уж и много. Изначально Apple планировала выпустить около 5-6 млн MacBook Neo на базе A18 Pro, а затем перейти на новое поколение с A19 Pro. Но из-за высокого спроса запасы этих «бракованных» чипов могут закончиться раньше, чем компания успеет представить обновленную модель.Ситуацию усложняет производство. Чипы A18 Pro выпускаются по 3-нм техпроцессу TSMC (N3E), а эти линии уже загружены на максимум. По словам Калпана, если Apple решит заново заказывать производство, это обойдется значительно дороже, и компания может понести убытки на продаже MacBook Neo. Более того, инженерам придется искусственно отключать одно GPU-ядро, чтобы сохранить одинаковую конфигурацию и мощность.Для самой Apple позитивных вариантов два: выпустить версию с A19 Pro до конца года, что повергнет в шок всех, кто только купил ноутбук на A18 Pro, или просто убрать самую дешевую конфигурацию за $599.Но, скорее всего, Apple пойдет по самому болезненному пути — сохранит низкую цену и просто пожертвует частью прибыли. Это логично: MacBook Neo — входной билет в экосистему, и компания явно не захочет терять поток новых пользователей. Тем более, как отметил Тим Кук, запуск стал рекордным по числу новых владельцев Mac. Пока же спрос остается высоким: сроки доставки уже растянулись до 2-3 недель.