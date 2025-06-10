Apple, Samsung, Xiaomi. Какие телефоны и ноутбуки чаще всего ремонтируют: исследование «Авито Услуг»

Александр


Даже самые надежные гаджеты иногда требуют ремонта. По данным «Авито Услуг», за май 2025 года наибольшим спросом пользуется ремонт смартфонов Apple и Samsung, а также ноутбуков Acer и HP. Лидерами по приросту интереса стали Приморский край, Мурманск, Новосибирск и Камчатский край. 

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Смартфоны: Apple и Samsung в лидерах

В топ-5 брендов, ремонтом которых россияне интересовались чаще всего в мае, вошли Apple, Samsung, Xiaomi, Honor и Huawei. Высокая популярность этих марок напрямую влияет на количество обращений в сервисные центры, и этот показатель продолжает расти.

Так, спрос на ремонт смартфонов Apple увеличился на 41% по сравнению с маем 2024 года. Аналогичный рост интереса — 41% — зафиксирован и в отношении устройств южнокорейского бренда Samsung. Спрос на ремонт одной из самых популярных китайских марок — Xiaomi — вырос на 38%.

Наибольший рост интереса к услугам ремонта смартфонов зафиксирован в Приморском крае — спрос здесь увеличился более чем в 2,4 раза. В Новосибирске показатель вырос на 30%, в Ярославле — на 26%. Существенный прирост также наблюдается в Архангельске (более, чем на 21%) и в Ямало-Ненецком автономном округе (на 19%).

Ноутбуки: какие устройства ждут ремонта

Наибольший интерес у пользователей вызвал ремонт ноутбуков Acer, Asus, AOC, Alienware и HP. Устройства этих производителей широко применяются как в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере, что обуславливает стабильный рост спроса на их восстановление.

Так, интерес к ремонту устройств Acer в мае увеличился на 24% относительно аналогичного периода 2024 года, к ноутбукам Asus — на 22%. Спрос на ремонт моделей AOC вырос на 17%, Alienware — на 12%. Техника HP также остается в фокусе внимания пользователей: количество обращений по ее ремонту выросло на 38%.

Наибольший рост спроса на ремонт компьютерной техники зафиксирован в Мурманске — на 63%. В Камчатском крае интерес к таким услугам увеличился на 46%, в Приморском крае — на 45%. Значительный рост также отмечен в Ленинградской области (на 43%) и в Томске (на 37%).

Данные подтверждают, что рынок услуг по восстановлению электроники остается востребованным и демонстрирует устойчивое развитие. Пользователи все чаще отдают предпочтение экономичным решениям для продления срока службы своих устройств, в то время как мастера и сервисные центры получают дополнительные возможности для расширения клиентской базы и роста бизнеса.
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