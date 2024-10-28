Apple сдалась и обновила три устройства, из-за которых над ней все смеялись







Компания Apple наконец обновила свои периферийные устройства для Mac, которые становились предметом для шуток и мемов в последние пару лет. Это следует из пресс-релиза iMac M4.



Недавно Apple обновила свои наушники AirPods Max, заменив в них порт Lightning на USB-С и добавив новые цвета. Теперь очередь дошла и до «большой тройки» для Mac — клавиатуры Magic Keyboard, мыши Magic Mouse и внешнего трекпада Magic Trackpad. Все эти девайсы заряжались с помощью кабеля Lightning, но теперь это наконец изменилось.



