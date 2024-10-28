Apple сдалась и обновила три устройства, из-за которых над ней все смеялись

Компания Apple наконец обновила свои периферийные устройства для Mac, которые становились предметом для шуток и мемов в последние пару лет. Это следует из пресс-релиза iMac M4.
Недавно Apple обновила свои наушники AirPods Max, заменив в них порт Lightning на USB-С и добавив новые цвета. Теперь очередь дошла и до «большой тройки» для Mac — клавиатуры Magic Keyboard, мыши Magic Mouse и внешнего трекпада Magic Trackpad. Все эти девайсы заряжались с помощью кабеля Lightning, но теперь это наконец изменилось.
Недавно Apple обновила свои наушники AirPods Max, заменив в них порт Lightning на USB-С и добавив новые цвета. Теперь очередь дошла и до «большой тройки» для Mac — клавиатуры Magic Keyboard, мыши Magic Mouse и внешнего трекпада Magic Trackpad. Все эти девайсы заряжались с помощью кабеля Lightning, но теперь это наконец изменилось.
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В пресс-релизе к iMac 24 (2024) Apple указала, что в комплекте к обновленному компьютеру поставляются клавиатура, мышь либо трекпад, причем все они используют USB-С для зарядки аккумулятора. Любопытно, что купить цветные аксессуары отдельно будет невозможно; в розницу попадут лишь черные и белые версии. Итак, переход свершился, и теперь единственным девайсом с разъемом Lightning остается одинокий и устаревший iPhone SE.
Кстати, попробуйте угадать, где размещен порт USB-С в обновленной Magic Mouse.