Apple сдалась и обновила три устройства, из-за которых над ней все смеялись

Олег

Apple

Компания Apple наконец обновила свои периферийные устройства для Mac, которые становились предметом для шуток и мемов в последние пару лет. Это следует из пресс-релиза iMac M4.

Недавно Apple обновила свои наушники AirPods Max, заменив в них порт Lightning на USB-С и добавив новые цвета. Теперь очередь дошла и до «большой тройки» для Mac — клавиатуры Magic Keyboard, мыши Magic Mouse и внешнего трекпада Magic Trackpad. Все эти девайсы заряжались с помощью кабеля Lightning, но теперь это наконец изменилось.

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В пресс-релизе к iMac 24 (2024) Apple указала, что в комплекте к обновленному компьютеру поставляются клавиатура, мышь либо трекпад, причем все они используют USB-С для зарядки аккумулятора. Любопытно, что купить цветные аксессуары отдельно будет невозможно; в розницу попадут лишь черные и белые версии. Итак, переход свершился, и теперь единственным девайсом с разъемом Lightning остается одинокий и устаревший iPhone SE.

iPhone SE (2022)

Кстати, попробуйте угадать, где размещен порт USB-С в обновленной Magic Mouse. 
Apple

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Комментарии

kardigan
+3757
kardigan
Порт в мышке я так понимаю так и остался внизу?😂
2 часа назад в 21:51
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+634
law kardigan
Не знаю прчему он так всех бесит, нормальное место села мыш поставил на зарядку сходил чай попил и работай дальше,
34 минуты назад
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