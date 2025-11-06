Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple сдалась: Siri будет работать на основе ИИ Google Gemini

Артем
уфгк5гц456гцгк5.png

За это купертиновцы будут платить порядка миллиард долларов ежегодно.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как пишет Bloomberg, компания Apple пошла на сделку с Google ради обучения новой Siri. Ее основой станет сверхмощная ИИ Gemini с 1,2 трлн параметров. Для сравнения: нынешняя содержит всего 150 млрд параметров. Стоимость услуги обойдется «яблочной» корпорации в 1 млрд долларов в год. 

По задумке, основная роль Gemini — краткая сводка текстов, включая источники из интернета и выполнение команд в Siri. Часть функций возьмет на себя ИИ, созданная программистами Apple.

Согласно информации, компании договорились о сделке еще в августе, тогда Google преступила к работе, чтобы модель смогла прижиться на серверах Apple. В качестве потенциальных партнеров также рассматривались OpenAI. 

Релиз новой Siri запланирован на весну 2026 года в рамках обновления iOS 26.4. В будущем, когда Apple создаст достаточно мощную ИИ-модель, сделка с Google будет прекращена.
4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Bloomberg
Cсылки по теме:
Как вернуть кнопку «Стоп» в будильнике на iOS 26.1
Apple запретила устанавливать iOS и iPadOS 26.1 на трех устройствах. Что случилось?
Вышла iOS 18.7.2. Срочно обновите свои iPhone

Рекомендации

Рекомендации

OZON придумал идеальный способ бесить своих пользователей. Встречайте в приложении!
Как забрать часть товаров из OZON или Wildberries, чтобы не выдали остальные
Макбуки отменяются: Apple передумала выпускать MacBook Pro на M5
Так вот почему глючат и не работают звонки в WhatsApp и Telegram! Все причины

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4215
kardigan
Apple уже вряд ли создаст свой ИИ.
Поезд давно уже в пути, на него они уже давно опоздали.
Сегодня в 11:12
#
tellurian
+2688
tellurian kardigan
Поэтому теперь будут платить :)
Сегодня в 11:24
#
Сергей Вахтин
+131
Сергей Вахтин
Платить всё время Google не дадут. Антимонопольное законодательство не позволит. В конце концов дадут пользователям право выбора ИИ. Google тоже сначала платила Apple за выбор её поисковика по умолчанию. А потом эту лавочку прикрыли.
2 часа назад в 12:33
#