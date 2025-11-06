Apple сдалась: Siri будет работать на основе ИИ Google Gemini

За это купертиновцы будут платить порядка миллиард долларов ежегодно.
По задумке, основная роль Gemini — краткая сводка текстов, включая источники из интернета и выполнение команд в Siri. Часть функций возьмет на себя ИИ, созданная программистами Apple.
Согласно информации, компании договорились о сделке еще в августе, тогда Google преступила к работе, чтобы модель смогла прижиться на серверах Apple. В качестве потенциальных партнеров также рассматривались OpenAI.
Релиз новой Siri запланирован на весну 2026 года в рамках обновления iOS 26.4. В будущем, когда Apple создаст достаточно мощную ИИ-модель, сделка с Google будет прекращена.