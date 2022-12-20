Apple AirTag

Apple сделала обновления ПО более открытыми

Олег

AirTag


Компания Apple начала рассказывать публично об изменениях в свежих апдейтах AirTag. На это обратили внимание в 9to5Mac.

До сих пор всё, что касалось обновлений «яблочных» аксессуаров, вроде AirPods и AirTag, было окутано тайной. Apple никогда публично не раскрывала содержание таких апдейтов, и не предусмотрела специальных кнопок для их установки. Всё должно происходить автоматически, в фоновом режиме, не привлекая внимания пользователя. Но, похоже, теперь эта политика изменилась.

На своем официальном сайте компания Apple подробно рассказала о содержании последних двух обновлений для своей смарт-метки AirTag. Например, в версии 2.0.24, которая вышла 10 ноября 2022 года, компания внедрила возможность обнаружения неизвестного AirTag поблизости с высокой точностью. Функция быда внедрена в рамках защиты пользователей Apple от преследования и слежки. Помимо этого, была улучшена система оповещений о чужом AirTag.

Что касается 2.0.36, вышедшей 12 декабря, то в ней Apple устранила проблему с акселерометром — в определенных сценариях датчик отказывался активироваться. Скорее всего, исправление касается разпознавания движения AirTag.

Возможно, Apple в ближайшем будущем начнет раскрывать подробности апдейтов для AirPods. Сейчас примечание к ним обычно состоит из одной фразы: «Исправлены ошибки и улучшена производительность». 

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Источник:
9to5Mac
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