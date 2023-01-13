iPhone 16 Pro Apple Инсайды

Apple серьезно изменит Dynamic Island в iPhone 16 Pro

Олег

iPhone 16 Pro


В сети появилась порция инсайдов о будущем смартфоне от Apple — iPhone 16 Pro. Информацию опубликовал инсайдер LeaksApplePro.

Если всё пойдет как обычно, то Apple представит iPhone 16 и iPhone 16 Pro в сентябре 2024 года. Однако информация о новинках понемногу просачивается уже сейчас. Вот какие подробности о будущем iPhone 16 Pro сообщает инсайдер.

  • Dynamic Island. Предположительно, Apple работает над уменьшением площади «динамического островка». Сейчас его размер обусловлен расположением фронтальной камеры, нескольких датчиков и модуля Face ID. Однако в будущем сканер лица разместится под дисплеем и «островок» станет гораздо меньше.
  • USB-С. Аналитик сообщает, что сейчас инженеры Apple тестируют два прототипа: один вовсе не имеет никаких портов, а второй оснащен USB-С. Сам автор считает, что в 2024 году айфона без разъемов ждать не стоит.
  • Кнопки громкости. Ранее мы сообщали, что инсайдеры ожидают замены физических кнопок громкости на сенсорные в iPhone 15 Ultra. Спустя год такие же кнопки получит и iPhone 16 Pro.
  • SoC. В чипах для 16-й линейке iPhone Apple сосредоточится не на повышении производительности, а на энергосбережении и автономности. В этом же ключе Apple будет работать над iOS 17 и 18.
  • Память. Будущий iPhone 16 Pro получит минимальную конфигурацию в 256 Гб, а максимальную — 2 ТБ.

Что касается улучшения камер, то никаких сведений об этом у LeaksApplePro пока нет. Цена iPhone 16 Pro должна остаться такой же, как у iPhone 15 Pro. 

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Источник:
LeaksApplePro
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Комментарии

+42
denisba
А в iphone 20 pro его вообще не будет..
Сегодня в 00:05
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tellurian
+4936
tellurian denisba
И будут говорит amazing
26 минут назад
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