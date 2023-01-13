Apple серьезно изменит Dynamic Island в iPhone 16 Pro

Dynamic Island. Предположительно, Apple работает над уменьшением площади «динамического островка». Сейчас его размер обусловлен расположением фронтальной камеры, нескольких датчиков и модуля Face ID. Однако в будущем сканер лица разместится под дисплеем и «островок» станет гораздо меньше.

Предположительно, Apple работает над уменьшением площади «динамического островка». Сейчас его размер обусловлен расположением фронтальной камеры, нескольких датчиков и модуля Face ID. Однако в будущем сканер лица разместится под дисплеем и «островок» станет гораздо меньше. USB-С. Аналитик сообщает, что сейчас инженеры Apple тестируют два прототипа: один вовсе не имеет никаких портов, а второй оснащен USB-С. Сам автор считает, что в 2024 году айфона без разъемов ждать не стоит.

Аналитик сообщает, что сейчас инженеры Apple тестируют два прототипа: один вовсе не имеет никаких портов, а второй оснащен USB-С. Сам автор считает, что в 2024 году айфона без разъемов ждать не стоит. Кнопки громкости. Ранее мы сообщали, что инсайдеры ожидают замены физических кнопок громкости на сенсорные в iPhone 15 Ultra. Спустя год такие же кнопки получит и iPhone 16 Pro.

Ранее мы сообщали, что инсайдеры ожидают замены физических кнопок громкости на сенсорные в iPhone 15 Ultra. Спустя год такие же кнопки получит и iPhone 16 Pro. SoC. В чипах для 16-й линейке iPhone Apple сосредоточится не на повышении производительности, а на энергосбережении и автономности. В этом же ключе Apple будет работать над iOS 17 и 18.

В чипах для 16-й линейке iPhone Apple сосредоточится не на повышении производительности, а на энергосбережении и автономности. В этом же ключе Apple будет работать над iOS 17 и 18. Память. Будущий iPhone 16 Pro получит минимальную конфигурацию в 256 Гб, а максимальную — 2 ТБ.

В сети появилась порция инсайдов о будущем смартфоне от Apple — iPhone 16 Pro. Информацию опубликовал инсайдер LeaksApplePro.Если всё пойдет как обычно, то Apple представит iPhone 16 и iPhone 16 Pro в сентябре 2024 года. Однако информация о новинках понемногу просачивается уже сейчас. Вот какие подробности о будущем iPhone 16 Pro сообщает инсайдер.Что касается улучшения камер, то никаких сведений об этом у LeaksApplePro пока нет. Цена iPhone 16 Pro должна остаться такой же, как у iPhone 15 Pro.