Только что закончилась публичная часть конференции Apple для разработчиков — WWDC 2021. Было показано и рассказано немало, поэтому стоит детальнее разобраться в апдейтах. В частности, мы собрали всё, что компания улучшила в фирменном приложении для аудио- и видеосвязи — FaceTime. Всё, перечисленное ниже, будет работать после обновления до iOS 15, iPadOS 15 или macOS Monterey.Теперь при общении с помощью FaceTime микрофоны вашего устройства будут постоянно анализировать все звуки, которые попадают в их поле чувствительности. В результате появится возможность отделить звуковые дорожки и регулировать их. В частности, появится новая функция, изолирующая голос собеседника от шумов, которые раздаются вокруг него. Одним движением можно будет отсечь шум перфоратора у соседей, лай уличнйо собаки или голоса в телевизоре — и при этом функция будет отключаемой, чтобы при желании можно было передать собеседнику, скажем, шум прибоя или музыку на концерте. Помимо этого, устройства на новых ОС научатся создавать эффект присутствия — благодаря нейросетевой обработке, голос будет звучать максимально чисто, естесственно, и появится ощущение того, что человек находится рядом с вами.Прокачали не только обычные, но и видеозвонки FaceTime. Например, появился режим «Сетка» — это уже привычный вид галереи из окошек во время групповой беседы. До сих пор при групповом видеовызове окошки собеседников как бы парили на экране отдельными квадратами, увеличиваясь и уменьшаясь, а также иногда перекрывая друг друга — это не совсем удобно, если в конференции участвует много людей. Кроме того, Apple добавила режим «Портрет» — человек в кадре отделяется от фона.FaceTime в новых iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey научится планировать звонки. Теперь можно будет создать событие в календаре и сгенерировать ссылку на конференцию. Перейдя по этой ссылке, человек попадет внутрь звонка. Стоит упомянуть, что ссылки будут доступны не только пользователям техники Apple — возможно, владельцы Android-устройств и Windows-ПК смогут присоединяться к конференциям FaceTime прямо в браузере.Apple явно почерпнула вдохновение у других сервисов для видеосвязи — таких, как Zoom и Skype. Поэтому теперь в FaceTime появится возможность демонстрировать содержимое своего дисплея во время созвона. Благодаря такой функции можно будет удаленно помочь близкому человеку разобраться с гаджетом, вместе посмотреть фотографии или видеоролик, а также показать собеседникам прохождение игры. Эта возможность действительно была необходима — она уже давно является базовой для любого конференц-приложения.Помимо демонстрации экрана как такового, теперь можно будет послушать музыку, а также вместе посмотреть фильм или сериал прямо в FaceTime — Apple добавила синхронизацию со стриминг-видео-сервисами, такими, как Disney+. Это гораздо удобнее, чем демонстрировать целый фильм прямо с устройства — контент будет транслироваться из сервиса напрямую, место просмотра будет синхронизированно для каждого участника конференции; кроме того, FaceTime позволит транслировать реакции на моменты фильма в конференцию.Понравились ли вам нововведения в FaceTime, или Apple могла сделать больше? Поделитесь в комментариях.