Apple серьезно поплатилась за уход из России

Олег

Apple


Выручка Apple в России многократно упала за последние два года. Об этом пишет ТАСС.

Согласно источнику, Apple выпустила отчет о своих доходах на территории России. Оказывается, выручка компании за прошлый год упала в 23 раза: в 2022-м она составляла более 85 млрд рублей, а теперь компания отчиталась о доходе в 3,6 млрд рублей. Эта цифра формируется от продажи девайсов, цифровых продуктов, а также оказания услуг.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

При этом чистый убыток компании снизился: в 2022 году он составлял 6,5 млрд рублей, а в 2023-м едва превысил 1 млрд. Российское юрлицо «Эпл Рус» рассчитывает, что сможет продолжать выполнять свои обязательства в стране. Напомним, что Apple приостановила большую часть своего бизнеса на территории РФ в марте 2022 года, а позже прекратила деятельность официальных сервисных центров и гарантийное обслуживание. 

6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
ТАСС
Cсылки по теме:
ФАС требует Apple объясниться за отсутствие бесконтактной оплаты
Apple запретила жителям РФ подписывать электронные документы
Россияне бросились закупаться айфонами, несмотря на запреты и ограничения Apple

Рекомендации

Рекомендации

Таксист рассказал, почему намного выгоднее отказываться от заказов, чем выполнять их
Смартфоны Samsung Galaxy впервые обойдут iPhone по самому важному параметру
«Google Клавиатура» получила удобнейшее нововведение эксклюзивно для Android
Найден способ снизить цены на такси. Он устроит и таксистов, и пассажиров

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии