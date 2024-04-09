Apple серьезно поплатилась за уход из России



Выручка Apple в России многократно упала за последние два года. Об этом пишет ТАСС.



Согласно источнику, Apple выпустила отчет о своих доходах на территории России. Оказывается, выручка компании за прошлый год упала в 23 раза: в 2022-м она составляла более 85 млрд рублей, а теперь компания отчиталась о доходе в 3,6 млрд рублей. Эта цифра формируется от продажи девайсов, цифровых продуктов, а также оказания услуг.







При этом чистый убыток компании снизился: в 2022 году он составлял 6,5 млрд рублей, а в 2023-м едва превысил 1 млрд. Российское юрлицо «Эпл Рус» рассчитывает, что сможет продолжать выполнять свои обязательства в стране. Напомним, что Apple приостановила большую часть своего бизнеса на территории РФ в марте 2022 года, а позже прекратила деятельность официальных сервисных центров и гарантийное обслуживание.