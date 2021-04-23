На прошедшей презентации компания Apple, помимо прочего, представила обновленную приставку Apple TV 4K. Однако главной фишкой этого девайса стал не он сам, а его пульт — Siri Remote. По словам Apple, теперь пульт очень похож на самостоятельное умное устройство, и поможет пользователю сделать всё что угодно — и быстро найти контент, и удобно перемещаться по меню и спискам, и даже поиграть в игры.
Пульт действительно очень преобразился; вместо сенсорной панели он получил многофункциональный сенсорный джойстик. Однако не всё оказалось так здорово. Журналисты из Digital Trends обнаружили, что в Siri Remote отсутствуют несколько датчиков — в частности, акселерометр и гироскоп. Данные с этих датчиков используются во многих играх, так что обновленный пульт теперь не очень-то подходит для этой цели. Стоит отметить, что в предыдущем пульте эти датчики присутствовали — то есть, по сути, новый девайс стал в чём-то хуже старого.
Журналисты предполагают, что Apple таким образом побуждает любителей игр покупать контроллеры Xbox или PlayStation для Apple TV — тем более, что их поддержка теперь имеется в полном объеме. Что означает дополнительные траты. Получилось довольно спорное решение: по сути, теперь покупатель нового Apple TV не имеет «из коробки» тех возможностей, которые имел при покупке предыдущих версий приставки. Эксперты отмечают, что пульт первого поколения работает с новыми Apple TV, однако купить отдельно его будет сложно — Apple официально его больше не продает. Да и иметь два пульта к одной приставке — тоже странная необходимость.
По слухам, новый пульт Siri Remote мог получить чип U1 и поддержку приложения «Локатор», чтобы было проще находить его дома. Однако ничего подобного пока обнаружено не было. Обновление пульта получилось довольно спорным; с другой стороны, пользователи, не играющие на Apple TV, вряд ли заметят описанный недостаток, так как в процессе навигации акселерометр и гироскоп не используются.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Прикольно конечно попробовать, но быстро надоело. Иногда приходят друзья с детьми, и дети с удовольствием играют.