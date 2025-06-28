Apple скопирует дизайн Galaxy Tab S10 Ultra для следующего iPad Pro

Фархад

iPad Pro

Текущее поколение iPad Pro вышло около года назад, поэтому в сети уже появляются подробности о следующих флагманских планшетах Apple. По данным инсайдера Instant Digital, будущие iPad Pro получат значительно уменьшенные рамки вокруг дисплея, как в Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Предполагается, что Apple использует технологию CoF (chip-on-film), которая позволяет разместить драйверы дисплея ближе к краю экрана. Это открывает путь к ещё более тонкому дизайну, особенно в Pro-линейке, где эстетика и плотность компонентов для компании довольно критичны. Хотя текущий iPad Pro с чипом M4 уже предлагает достаточно тонкие рамки, новые модели могут продвинуться ещё дальше — возможно, до абсолютного минимума среди планшетов Apple.

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Ожидается, что обновлённые iPad Pro с чипом M5 выйдут во второй половине 2025 года. Однако стопроцентной гарантии на изменения в дизайне нет — Apple ещё может отказаться от любых конструктивных изменений.
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Источник:
MacRumors
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