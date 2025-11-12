Top.Mail.Ru

Apple скоро раздаст 6 крутых игр за 199 рублей. Как их можно получить?

Фархад

Apple

Компания Apple анонсировала новую серию игр, которые пополнят каталог Apple Arcade в начале следующего месяца. Причём большая часть новинок — консольные порты, в которые можно будет поиграть на iPhone, iPad, Mac и Apple TV всего за 199 рублей.

Согласно пресс-релизу, уже 4 декабря в Apple Arcade появятся PowerWash Simulator, SpongeBob Patty Pursuit 2, Cult of the Lamb Arcade Edition, Subway Surfers+, Glassbreakers: Champions of Moss и NARUTO: Ultimate Ninja STORM+. Обратите внимание, что все эти игры работают без донатов, рекламы и прочего мусора. А чтобы играть было максимально удобно, обязательно загляните в наш материал с полезными гаджетами для комфортной игры на iPhone и Android-смартфонах.

PowerWash Simulator — расслабляющая игра-симулятор, где игрок использует мойку высокого давления, чтобы отмывать различные объекты, от обычных предметов до целых зданий.

Cult of the Lamb — приключенческий боевик с элементами рогалика и градостроительного симулятора, в которой вы управляете одержимым ягнёнком, основавшим свой культ.

NARUTO: Ultimate Ninja STORM — крутой файтинг с масштабными битвами на 3D-аренах, где игроки сражаются, используя дзюцу, комбо-приемы и увороты из легендарной аниме-серии «Наруто».

Напомним, подписка Apple Arcade стоит всего 199 рублей в месяц или 1990 рублей в год. Она предоставляет доступ к сотням качественных игр для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Vision Pro. Кроме того, Apple Arcade входит в подписку Apple One.


