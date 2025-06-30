Apple скоро выпустит ультрабюджетный MacBook с чипом от iPhone

Фархад

Apple

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что Apple может впервые выпустить MacBook, работающий не на чипах серии M, а на мобильном процессоре A18 Pro. Это тот самый чип из iPhone 16 Pro.

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По словам эксперта, производство стартует в конце 2025 или начале 2026 года. Новый ноутбук сохранит 13-дюймовый форм-фактор и, по слухам, выйдет в новых цветах: серебристом, розовом и жёлтом. Главное, что снижение цены будет значительным. Apple планирует произвести 5–7 млн единиц, что указывает на попытку охватить массовый рынок с устройством дешевле текущего MacBook Air за $999.

Отметим, что чип A18 Pro немного уступает M4 в многоядерных задачах, но его производительность сопоставима с M1. Для большинства повседневных задач, включая работу с браузером, документами и мультимедиа, его мощности вполне достаточно.

Такой MacBook может стать новым «народным» ноутбуком Apple, особенно если его будут продавать по $799 или ещё дешевле.
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Источник:
9to5
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Комментарии

Yuri Konst
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Yuri Konst
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