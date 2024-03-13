Apple сломала USB-порты на свежих Mac и MacBook



Свежий апдейт macOS Sonoma частично вывел из строя USB-порты совместимых компьютеров Mac. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, проблемы начали возникать после установки последнего обновления macOS Sonoma 14.4,



Свежий апдейт macOS Sonoma частично вывел из строя USB-порты совместимых компьютеров Mac. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, проблемы начали возникать после установки последнего обновления macOS Sonoma 14.4, вышедшего несколько дней назад. Пользователи жалуются, что Mac перестал видеть мыши, клавиатуры, мониторы и другую периферию, подключенную с помощью USB-С-хабов. Для владельцев Mac с двумя USB-портами этот баг будет весьма критичным, ведь без хаба работать будет сложно.



Пользователи пишут, что сбой вызван именно macOS 14.4, поскольку на аналогичных компьютеров с версией 14.3 всё работает исправно. Проблемы возникают как на базовых MacBook Air, так и на дорогих MacBook Pro 16 с чипами M2 Max. Отмечается, что каждое из периферийных устройств исправно работает при прямом подключении к Mac, но отказывается «заводиться» через USB-хаб.



Если для вас имеет значение работа концентраторов, возможно, стоит повременить установкой macOS 14.4.