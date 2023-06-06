Бета iOS 17 стала доступна всем желающим раньше запланированного срока

Как заметил пользователь твиттера Коннор Джуисс, первая бета-версия iOS 17 стала доступна всем желающим. Вероятно, произошла какая-то ошибка.
Со вчерашнего дня бета iOS 17 должна была распространяться среди зарегистрированных разработчиков, а выпуск публичной сборки запланирован на июль, о чём было сказано на открытии конференции WWDC. Несмотря на это, некоторые участники программы Apple Beta Software смогли скачать и установить пробную сборку.
Даже если сейчас эта сборка доступна, нет никаких сомнений в том, что Apple остановит её распространение в ближайшее время. Обычно подготовка к выпуску первой беты крупного обновления iOS занимает несколько недель, это время необходимо для того, чтобы подготовить относительно стабильную сборку, которая гарантированно не будет окирпичивать устройства.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides