Бета iOS 17 стала доступна всем желающим раньше запланированного срока

Александр


Как заметил пользователь твиттера Коннор Джуисс, первая бета-версия iOS 17 стала доступна всем желающим. Вероятно, произошла какая-то ошибка.

Со вчерашнего дня бета iOS 17 должна была распространяться среди зарегистрированных разработчиков, а выпуск публичной сборки запланирован на июль, о чём было сказано на открытии конференции WWDC. Несмотря на это, некоторые участники программы Apple Beta Software смогли скачать и установить пробную сборку.



Даже если сейчас эта сборка доступна, нет никаких сомнений в том, что Apple остановит её распространение в ближайшее время. Обычно подготовка к выпуску первой беты крупного обновления iOS занимает несколько недель, это время необходимо для того, чтобы подготовить относительно стабильную сборку, которая гарантированно не будет окирпичивать устройства.
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Комментарии

Mers
+4424
Mers
У кого-нибудь Сири работает на 17? А то у меня откликается и на этом всё, труп.
час назад в 17:39
#
–74
Putin2 Mers
Так это нормальная работа для неё 😂быть трупом
час назад в 17:42
#
Mers
+4424
Mers Putin2
Ну это понятно, но раньше она хоть смартфоном управлять могла, а сейчас даже «ква» сказать не может.
час назад в 17:45
#
banditos
+118
banditos Mers
Работает
Один … через привет;)
час назад в 17:57
#
Mers
+4424
Mers banditos
В смысле «один раз»? После Хард ресета она один раз отвечает, а потом опять тупняк.
6 минут назад
#
banditos
+118
banditos
Анимация вставки поменялась.
Ещё баг нашёл
Когда вставляешь текст пишет 2 раза вставить.
1 вставляет
2 нет
После как вставил
Потом норм всё
час назад в 18:00
#
Mers
+4424
Mers banditos
А ты после этого стрелочку на всплывающем окне нажми. Второе «вставить» туда перемещается. И это скорее не баг. Потому как в первом «вставить» ты вставляешь текст, а во втором «вставить» ты вставляешь «контакты и пароли».
минуту назад
#
+4
AID_001623.c2da92f796054b12a01da43e4de61588.1420
Кстати, как там поживают сторонние приложения? Есть кто ругается/вылетает/вовсе не запускается на 17 оси?
28 минут назад
#
banditos
+118
banditos AID_001623.c2da92f796054b12a01da43e4de61588.1420
Вылетают настройки Apple music
Включил новую функцию кроссфейда
Вылетает и не пускает после перезагрузки также
Думаю из-за того что подписка не оформлена, хотя на 16 всё норм
9 минут назад
#
Andrey Mironov
–4
Andrey Mironov
«Пришла публичная». Удивлён. Работает более менее нормально но ставить не рекомендовал бы. Супер изменений нет. Только мелкие в виде карточки или мелких плюшек. Ещё клавиатура не пропадает периодически что раздражает
12 минут назад
#
Mers
+4424
Mers
На Макс версии убрали альбомную ориентацию в настройках?
5 минут назад
#
+652
Paspartu
У меня только Developer beta 🤔
4 минуты назад
#
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