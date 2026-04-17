Apple, смотри как надо: Perplexity превратила Mac в ИИ-станцию с удаленным доступом

Олег

Фото: MacRumors 

Команда Perplixity представила Personal Computer — расширение, которое превращает Mac в многофункциональную нейросетевую станцию. Об этом написали в MacRumors. 

Согласно источнику, Personal Computer интегрируется в Perplexity Computer и представляет собой универсального цифрового помощника, способного создавать и выполнять объемные рабочие процессы. Расширение работает прямо на Mac с доступом к файловой системе и другим приложениям — оно распознает активные утилиты и отображает быстрые действия на выбор. 

Personal Computer может выполнять такие процессы, как завершение каждой задачи из списка дел, сортировка захламленной папки загрузок, сравнение локальных файлов с информацией в интернете и многое другое. Для выполнения своих задач он может создавать команды агентов, охватывающие более 20 передовых моделей. 

Все действия утилиты видны пользователю и он может вмешаться при необходимости: остановить, перепроверить, отменить, есть также возможность «аварийного» отключения. Управлять можно как непосредственно, так и удаленно с iPhone. Расширение пока доступно только избранным пользователям с платной подпиской, но постепенно будет распространяться. Сама Perplexity советует использовать для Personal Computer именно Mac mini, поскольку на нем приложение может работать 24/7. Любопытно, что ничего подобного не предлагает даже нативный Apple Intelligence. 
Источник:
MacRumors
