Apple, смотри: вот такой iPhone Air нам всем был нужен







В преддверии скорой презентации новой линейки vivo S50 в сеть утекли официальные рендеры младшей модели vivo S50 Pro mini, которая подозрительно сильно напоминает iPhone Air. Вот только у Apple получилось слишком много компромиссов. В преддверии скорой презентации новой линейки vivo S50 в сеть утекли официальные рендеры младшей модели vivo S50 Pro mini, которая подозрительно сильно напоминает iPhone Air. Вот только у Apple получилось слишком много компромиссов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Компания уже подтвердила, что vivo S50 Pro mini будет оснащён новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 5, а теперь представила его дизайн и ряд ключевых характеристик. Телефон получит горизонтальный блок во всю ширину корпуса с тремя камерами, включая перископ. Кроме того, девайс будет оснащён 6,31-дюймовым плоским дисплеем и 3D-сканером отпечатков пальцев UltraShot 2.0.Ещё одна победа над Apple — аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной до 40 Вт. Среди прочих особенностей — влагозащита IP68 + IP69, линейный двигатель оси X и накопитель стандарта UFS 4.1.Толщина пока не раскрывается, но в случае с iPhone Air это явно того не стоило. Лучше бы Apple дала пользователям две камеры, два динамика и нормальный порт USB-C.