Apple, смотри: вот такой iPhone Air нам всем был нужен

В преддверии скорой презентации новой линейки vivo S50 в сеть утекли официальные рендеры младшей модели vivo S50 Pro mini, которая подозрительно сильно напоминает iPhone Air. Вот только у Apple получилось слишком много компромиссов.
Ещё одна победа над Apple — аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной до 40 Вт. Среди прочих особенностей — влагозащита IP68 + IP69, линейный двигатель оси X и накопитель стандарта UFS 4.1.
Толщина пока не раскрывается, но в случае с iPhone Air это явно того не стоило. Лучше бы Apple дала пользователям две камеры, два динамика и нормальный порт USB-C.