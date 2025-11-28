Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple, смотри: вот такой iPhone Air нам всем был нужен

Фархад

vivo S50 Pro mini

В преддверии скорой презентации новой линейки vivo S50 в сеть утекли официальные рендеры младшей модели vivo S50 Pro mini, которая подозрительно сильно напоминает iPhone Air. Вот только у Apple получилось слишком много компромиссов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Компания уже подтвердила, что vivo S50 Pro mini будет оснащён новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 5, а теперь представила его дизайн и ряд ключевых характеристик. Телефон получит горизонтальный блок во всю ширину корпуса с тремя камерами, включая перископ. Кроме того, девайс будет оснащён 6,31-дюймовым плоским дисплеем и 3D-сканером отпечатков пальцев UltraShot 2.0. 

Ещё одна победа над Apple — аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной до 40 Вт. Среди прочих особенностей — влагозащита IP68 + IP69, линейный двигатель оси X и накопитель стандарта UFS 4.1.

Толщина пока не раскрывается, но в случае с iPhone Air это явно того не стоило. Лучше бы Apple дала пользователям две камеры, два динамика и нормальный порт USB-C.
0
Источник:
GSM Arena
Cсылки по теме:
Праздник к нам приходит! Посмотрите, какой ролик Apple сняла на iPhone 17 Pro Max
Такой будет iOS 27. Нравится?
Носки ISSEY MIYAKE для iPhone 17 Pro Max уже появились на AliExpress по 500 рублей

Рекомендации

Рекомендации

На OZON появилась совершенно новая категория товаров. Wildberries, догоняй!
Условия работы eSIM в России серьезно изменили. Настолько, что пора возвращаться на пластик!
Фанаты Apple нашли отличную замену iPhone и активно переходят на нее
Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Aspard
+742
Aspard
Vivo красавцы, чуть дошлифовать ПО, и эпрл даже близко стоять не будет, уже по всем фронтам уделывают.
Сегодня в 19:05
#
Yuri Konst
+171
Yuri Konst Aspard
Что сейчас с ПО не так? Сейчас у меня Vivo X200 Pro Mini с OriginOS. Устраивает полностью.
час назад в 22:07
#
tellurian
+2729
tellurian Aspard
Пусть поставят на него iOS ;)))
час назад в 22:43
#
Yuri Konst
+171
Yuri Konst
Он будет толще эйра.
5 минут назад
#