Apple снимет с продажи четыре устройства, которые еще можно успеть урвать

iPad 9. Впервые в истории Apple не сняла с производства предыдущую модель iPad после выхода обновленной. «Девятка» месяцами оставалась последней отсылкой к классическому дизайну планшетов Apple из 2010-х, но всему приходит конец. До 2025 года планшет будет снят с производства.

Впервые в истории Apple не сняла с производства предыдущую модель iPad после выхода обновленной. «Девятка» месяцами оставалась последней отсылкой к классическому дизайну планшетов Apple из 2010-х, но всему приходит конец. До 2025 года планшет будет снят с производства. FineWoven. Множество комплиментарных характеристик со стороны Apple никак не помогли этим кейсам стать практичными и удобными в реальности. Аксессуары быстро теряли товарный вид даже при бережном использовании, поэтому после многочисленных жалоб этих чехлов больше не будет на прилавках. Кожаные, кстати, не вернули.

Powerbeats Pro. Наушники продаются уже более пяти лет и обросли немалым фан-клубом. Модели давно пора на покой, но есть нюанс: по слухам наушники возродят во второй модели в ближайшее время.

Наушники продаются уже более пяти лет и обросли немалым фан-клубом. Модели давно пора на покой, но есть нюанс: по слухам наушники возродят во второй модели в ближайшее время. SuperDrive. Внешний дисковод для макбуков пропал из интернет-магазина Apple в Штатах, а теперь числится как недоступный к заказу в других странах. И это логично: аксессуар, мягко говоря, устарел во всех отношениях.

Компания Apple собирается прекратить производство и продажу нескольких устройств, которые пользовались популярностью и любовью фанатов. Возможно, одно из них вам захочется купить, пока девайсы еще есть в наличии.