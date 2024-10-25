Apple снимет с продажи четыре устройства, которые еще можно успеть урвать

Компания Apple собирается прекратить производство и продажу нескольких устройств, которые пользовались популярностью и любовью фанатов. Возможно, одно из них вам захочется купить, пока девайсы еще есть в наличии.
- iPad 9. Впервые в истории Apple не сняла с производства предыдущую модель iPad после выхода обновленной. «Девятка» месяцами оставалась последней отсылкой к классическому дизайну планшетов Apple из 2010-х, но всему приходит конец. До 2025 года планшет будет снят с производства.
- FineWoven. Множество комплиментарных характеристик со стороны Apple никак не помогли этим кейсам стать практичными и удобными в реальности. Аксессуары быстро теряли товарный вид даже при бережном использовании, поэтому после многочисленных жалоб этих чехлов больше не будет на прилавках. Кожаные, кстати, не вернули.
- Powerbeats Pro. Наушники продаются уже более пяти лет и обросли немалым фан-клубом. Модели давно пора на покой, но есть нюанс: по слухам наушники возродят во второй модели в ближайшее время.
- SuperDrive. Внешний дисковод для макбуков пропал из интернет-магазина Apple в Штатах, а теперь числится как недоступный к заказу в других странах. И это логично: аксессуар, мягко говоря, устарел во всех отношениях.
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Пользовались ли вы хоть одним из перечисленных гаджетов? Поделитесь в комментариях.