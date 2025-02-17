Apple снова готовит безумно дорогие мониторы

В новом информационном бюллетене Power On журналист Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple активно разрабатывает новый монитор Studio Display. По словам инсайдера, он «должен появиться к 2026 году» вместе с компьютерами Mac на чипах M5.
Гурман также отметил, что новый Studio Display с кодовым названием J427 сохранит дизайн текущей модели и размер в 27 дюймов. Эту же информацию подтвердил другой инсайдер — глава DSCC Росс Янг. Он добавил, что новый монитор Apple получит подсветку mini-LED, чтобы предложить пользователям повышенную яркость и более высокий коэффициент контрастности по сравнению с текущим Studio Display. По словам Янга, компания может выпустить такой девайс уже к концу текущего года.
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