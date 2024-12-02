Apple снова опрокинула пользователей iPhone — ещё одна обещанная функция перенесена на 2025 год







Пользователи сети обратили внимание, что Apple по-тихому внесла корректировки на своём сайте. Теперь на странице приложения «Дом» появилась сноска, что долгожданная интеграция роботов-пылесосов появится в начале 2025 года, а не «позже в этом году», как было объявлено ранее.

Пользователи сети обратили внимание, что Apple по-тихому внесла корректировки на своём сайте. Теперь на странице приложения «Дом» появилась сноска, что долгожданная интеграция роботов-пылесосов появится в начале 2025 года, а не «позже в этом году», как было объявлено ранее.

Ещё на WWDC 2024 в июне Apple анонсировала, что с релизом iOS 18 пользователи iPhone, iPad и Mac смогут управлять роботами-пылесосами через приложение «Дом». При этом заявлена возможность создания сценариев автоматизации и поддержка голосовых команд Siri. Apple обещает, что приложение «Дом» будет поддерживать «основные функции» роботов-пылесосов, такие как уборка, мытьё полов, управление питанием, режим уборки и состояние заряда. Ещё на WWDC 2024 в июне Apple анонсировала, что с релизом iOS 18 пользователи iPhone, iPad и Mac смогут управлять роботами-пылесосами через приложение «Дом». При этом заявлена возможность создания сценариев автоматизации и поддержка голосовых команд Siri. Apple обещает, что приложение «Дом» будет поддерживать «основные функции» роботов-пылесосов, такие как уборка, мытьё полов, управление питанием, режим уборки и состояние заряда. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Увы, в этом году мы так и не получим обещанное нововведение. Стоит отметить, что Apple также не раскрыла список совместимых пылесосов. Скорее всего, поддержка новых устройств появится весной 2025 года.